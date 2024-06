In Puglia via libera alla Rete clinica per il trattamento dell'endometriosi: approvato percorso per cure e assistenza

Ok all'istituzione, in Puglia, della Rete clinica per il trattamento dell’Endometriosi. La decisione è stata assunta ieri dalla giunta regionale, che ha così deciso di approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), per la presa in carico della paziente affetta da Endometriosi, affinché siano garantiti - è spiegato in una nota della Regione - "l’applicazione delle linee guida; la standardizzazione delle attività, la multidisciplinarietà dell’intervento; la continuità della cura; la formazione e l’addestramento continuo degli operatori; l’equità e la trasparenza in relazione all’accesso alle prestazioni".

E’ stato inoltre istituito il Tavolo tecnico della Regione Puglia per il trattamento dell’Endometriosi, composto da: i Direttori delle Unità Operative facenti parte della rete Endometriosi; i Direttori Sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; i rappresentanti delle Società Scientifiche e i rappresentanti delle associazioni dei pazienti. Il tavolo sarà coordinato dal prof. Stefano Bettocchi, dell’Università di Foggia.