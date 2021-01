Vaccinazioni anticovid a Grumo: il presidio ospedaliero diventa punto di somministrazione

Il presidio ospedaliero di Grumo diventa punto di somministrazione dei vaccini anticovid. Ad annunciarlo è in una nota il sindaco, Michele Minenna. L'attività, spiega il primo cittadino, è già partita con la vaccinazione dei primi operatori della struttura, per poi proseguire "con gli ospiti delle RSA dislocate nel distretto sanitario di riferimento, i medici di base del distretto e a seguire si procederà in base al Piano strategico redatto dal Ministero della salute con l’Istituto superiore della sanità (ISS) e l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Ovvero gli anziani over 80 anni, i 60/79 anni e le categorie di popolazione appartenenti ai servizi essenziali come gli insegnanti e il personale scolastico, le forze dell’ordine, gli operatori sociali e professionali a stretto contatto con il pubblico". L’attività sarà coordinata dal Dott. Troilo, direttore del Distretto Sanitario, ed eseguita dall’equipe medico-infermieristica dell’ufficio igiene locale diretta dal Dott. Sassanelli.