All'ospedale di Putignano ambulatori rinnovati e più servizi: "Potenziata assistenza per il territorio"

L'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano potenzia l'offerta sanitaria e l'assistenza per il territorio, con ambulatori rinnovati, servizi rafforzati, un nuovo Centro di raccolta di Anatomia Patologica, sale operatorie di Oculistica riqualificate. Negli ultimi giorni, infatti, come rende noto la Asl, la Direzione di presidio - d’intesa con la Direzione generale della ASL Bari - ha dato il via ad un piano di potenziamento su più fronti.

Dall’11 marzo è attivo il nuovo Centro Raccolta di Anatomia Patologica, in cui opera un’équipe formata dalla referente del Laboratorio Analisi dott.ssa Valeria Mezzolla, dalla dott.ssa Antonella Capozzo, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e coordinatrice del Centro raccolta e da due infermiere. La struttura, che è un’articolazione del Servizio Centrale Aziendale di Citopatologia e Screening (diretto dalla dott. Michela Iacobellis), è dotata di una moderna cappa di aspirazione a flusso laminare e si occuperà di raccogliere esami istologici e citologici del “Santa Maria degli Angeli”, del Distretto socio sanitario 13 di Gioia del Colle (dove è presente il servizio di Endoscopia digestiva) e del Distretto socio sanitario 14 di Putignano (con relativo ambulatorio), oltre a garantire esami per l’utenza esterna, da inviare poi ai centri di riferimento: l’Ospedale Di Venere e l’Istituto Tumori Giovanni Paolo Il.

Sarà invece attivo dal prossimo 18 marzo, il Centro di Endoscopia Digestiva e Screening Carcinoma del colon e retto. In questa fase inziale sono previste due sedute settimanali per effettuare gastroscopie e colonscopie, garantite da un’équipe di cui fanno parte medici endoscopisti del “Di Venere” e il dott. Umberto Cocozza, endoscopista in servizio a Putignano, assieme ad un pool di infermieri. Rilevante l’attività diagnostica di secondo livello, che inserisce il nuovo Centro di Putignano nella più ampia strategia di rafforzamento del programma di prevenzione oncologica coordinato dalla UOSVD di Screening CCR ed Endoscopia digestiva diretta dal dottor Alessandro Azzarone. Nel 2023, infatti, questo screening ha centrato l’obiettivo del 100 per cento di estensione, con 41.985 esami di primo livello e oltre 2.200 approfondimenti diagnostici di secondo livello in tutta la ASL Bari.

Ancora più articolato il piano per potenziare l’assistenza legata al “Progetto Donna” nel presidio di Putignano, dove sono già attivi un Centro Senologia clinica e Screening mammografico e un Densitometro di alta fascia per lo studio dell’osteoporosi della donna in menopausa, grazie all’implementazione dell’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia e dell’Ambulatorio di Pianificazione Familiare.

Le attività, organizzate nell’ambito del Dipartimento Gestione Avanzata del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio diretto dal dott. Paolo Volpe e coordinate dalla dott.ssa Mariarosa Giangrande direttrice facente funzioni della UOC di Ostetricia e Ginecologia di Monopoli, saranno gestite insieme alla dott.ssa Angela Santoro secondo una programmazione progressiva. Dal mese di marzo saranno infatti garantiti 2 giorni a settimana in Ambulatorio di Ginecologia, così da assicurare ecografie per patologie ginecologiche, ecografie ostetriche e prestazioni ambulatoriali di ostetricia per gravidanze fisiologiche fino alla 38^ settimana, ambulatorio e Day Service per IVG farmacologiche. Ad aprile, le sedute settimanali saliranno a 3 giorni con l’attivazione dell’Ambulatorio e Day Service di Endoscopia ginecologica per effettuare isteroscopie diagnostiche e terapeutiche. Ultimo step a giugno, quando l’attività andrà a regime su 5 giorni a settimana con l’attivazione dell’Ambulatorio di Uroginecologia e Riabilitazione del pavimento pelvico (per diagnosi e terapie mediche di patologie uroginecologiche ed urodinamiche).

Le tre Sale operatorie di Oculistica sono state ristrutturate e riaperte "a tempo di record", rendendole ulteriormente performanti e adeguate ai nuovi standard di risparmio energetico.

Gli interventi d’urgenza sono già ripresi il 9 marzo scorso, mentre quelli in elezione dall’11. Il responsabile di Oculistica, dott. Gianni Colonna, ha organizzato un piano di recupero e incremento degli interventi chirurgici in collaborazione con lo staff di Anestesia e Rianimazione, guidato dalla dott.ssa Catia Diele. L'Oculistica di Putignano potrà così continuare a garantire la quantità e la qualità dell'offerta assistenziale, con prestazioni chirurgiche dedicate a patologie che interessano la Cornea (trapianti di cornea, cross-linking), la Retina (distacchi di retina, fori maculari, pucker maculari, retinopatie diabetiche proliferanti), il Glaucoma (trabeculectomie, impianti drenanti), il Cristallino (cataratta) e tutte le patologie degli annessi oculari.