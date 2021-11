Il Covid ancora a livelli bassi nel Barese: tasso d'incidenza in calo (27,3) rispetto alla scorsa settimana

La circolazione del Covid continua a restare a livelli bassi in tutta l’Area Metropolitana di Bari. La conferma arriva dall'Asl Bari, che ha calcolato il tasso d'incidenza per 100mila abitanti nella scorsa settimana, determinando una flessione (è a quota 27,3, rispetto al 33,9 della settimana precedente). Un dato che risulta in netta controtendenza nel confronto con il tasso nazionale, che conferma la risalita delle nuove positività, ed è strettamente connesso alla grande efficacia dell’effetto protettivo dispiegato dalla vaccinazione di massa.

La campagna anti-Covid, partita quasi 11 mesi fa, ha permesso sino ad oggi la somministrazione di 2 milioni e 67.624 dosi. In crescita soprattutto le terze dosi, salite a 89.454, di cui una porzione consistente – 55.324 – è stata garantita agli over 60. La copertura della popolazione vaccinabile, dai 12 anni in poi, è attestata al 91 per cento con almeno la prima dose in tutto il territorio. Vaccinazioni con almeno la prima dose in risalita nelle fasce d’età 12-19 e 40-49 anni (entrambe all’88%), 20-29 e 30-39 anni (84%). Dai 12 ai 49 anni, in generale, si è vaccinato con almeno una dose l’86% dei residenti. Eccellente la protezione raggiunta dai 50 anni agli over 80: il 96% ha ricevuto almeno la prima vaccinazione.

Resta molto forte, come riportato dall'Asl, ed estesa la copertura territoriale. Infatti 32 comuni, sui 41 dell’Area Metropolitana, hanno centrato l’obiettivo del 90% di residenti over 12 coperti con almeno la prima dose di vaccino e, tra questi, 15 sono addirittura al 92% e oltre, compreso il capoluogo Bari. "L’invito alla popolazione a vaccinarsi è duplice: per chi ha maturato il periodo previsto per poter ricevere la terza dose e soprattutto per chi intende fare la prima" conclude la nota.