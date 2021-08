Covid, nel Barese in decrescita tasso settimanale di positivi ogni 100mila abitanti. Vaccinazioni a quota 1 milione e 753mila

Il monitoraggio dell'Asl Bari mostra come il dato sia in calo sia rispetto alla scorsa settimana che a due settimane fa: 23,2 per cento. La campagna vaccinale tra gli under 19 vede l’85% con almeno una dose

In calo i positivi nell'Area metropolitana di Bari. La conferma arriva dal monitoraggio settimanale realizzato dall'Asl, che vede un tasso settimanale del 23,2 per 100mila abitanti, in decremento rispetto al dato di sette giorni fa e anche nel confronto con le due scorse settimane. Di pari passo crescono i numeri della campagna vaccinale, che nella provincia ha totalizzato oltre 1milione e 753mila dosi somministrate a partire dal 27 dicembre scorso.

"Cifre che si riflettono nell’ampia copertura vaccinale assicurata alla popolazione vaccinabile - ricorda l'Asl in una nota - dai 12 anni in poi: l’85% ha ricevuto almeno la prima dose e il 72% ha completato l’intero ciclo di immunizzazione". Nell’ultima settimana, in previsione della ripartenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l'Azienda sanitaria locale ha dato notevole impulso alla vaccinazione dei ragazzi e delle ragazze tra 12 e 19 anni, tramite prenotazione, con sedute mirate “a sportello” e anche con chiamata attiva, d’intesa con le istituzioni scolastiche. L’adesione della popolazione in età scolare è stata nel complesso molto alta: quasi 13mila vaccinati in quattro giorni, oltre 19mila dal 16 agosto e più di 108mila dosi totali somministrate. Con una copertura vaccinale che ha già raggiunto con prima dose il 70% dei 12-19enni e il 37% con ciclo completo.

In aumento anche le coperture nelle altre fasce d’età più giovani: 76% con prima dose tra i 20-29enni, 75% per i 30-39enni e 82% tra i 40-49. Dai 50 anni in poi, inoltre, la copertura vaccinale è attestata su livelli medi elevatissimi: 93% con prima dose e 86% con immunizzazione completa, con un picco del 97% (91% a ciclo completo) tra i 70-79enni. "L’invito ai cittadini e alle cittadine oltre che a vaccinarsi, per chi ancora non l’avesse fatto, è a continuare ad osservare le regole di prevenzione" concludono.