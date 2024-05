Medicina di precisione, una ricercatrice barese nella Summer School a Nairobi: "Unica scienziata europea"

Da Bari a Nairobi per studiare la medicina personalizzata. La biotecnologa ricercatrice dell’Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II', Debora Traversa, è in Kenya per partecipare, insieme ad altri 12 ricercatori provenienti dai paesi africani, alla seconda edizione della Summer school del Consorzio EU-Africa PerMed, una tre giorni di approfondimenti scientifici iniziata ieri e che terminerà il 24 maggio. Traversa è l’unica ricercatrice non africana che parteciperà sul campo all’iniziativa. Gli altri 12 selezionati, infatti, provengono da Costa D’Avorio, Ghana, Madagascar, Tunisia, Congo, Marocco e Tanzania, Senegal, Etiopia e Somalia.

Agli incontri parteciperà da remoto anche il ricercatore dell’oncologico barese, Giuseppe De Palma, selezionato come la collega Traversa dalla Commissione del consorzio internazionale per la medicina personalizzata, di cui fa parte anche il Ministero della Salute.

"I nostri due ricercatori - ha affermato il direttore generale, Alessandro Delle Donne - vivranno un’esperienza di formazione e di scambio con l'obiettivo di migliorare e condividere le conoscenze e competenze che consentiranno loro di valutare l’impatto della medicina personalizzata nel sistema sanitario, ma soprattutto sarà un'opportunità per l’Istituto Tumori di entrare in una nuova rete di ricerca quella UE-Unione Africana per cercare sinergie per promuovere i nostri progetti di ricerca rafforzando la scienza, la tecnologia e l’innovazione".

Fondamentale per questa adesione al progetto è stato il ruolo del Coordinatore delle attività di ricerca della Direzione scientifica Raffaella Massafra, in grado di favorire la connettività tra i ricercatori, il Ministero della Salute e gli enti internazionali.

"Ancora una volta il nostro Istituto - dichiara il Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica Gero Grassi - si confronta con la ricerca internazionale, questa volta verso i Paesi che si trovano dall’altra parte del Mediterraneo e che fanno parte del continente africano".