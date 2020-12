Ricoveri riattivati dal 10 dicembre nel reparto Chirurgia dell'ospedale di Altamura: "Risolte le criticità sul personale"

Saranno riattivati dal 10 dicembre, i ricoveri nella Chirurgia Generale dell’Ospedale di Altamura. La Direzione della Asl Bari è intervenuta per risolvere le criticità legate al personale che, nei giorni scorsi, avevano comportato la sospensione dell’attività di ricovero.

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione delle altre unità operative di Chirurgia Generale della ASL Bari, in particolare dell’Ospedale di Molfetta e del San Paolo di Bari, sarà così disposto l’invio temporaneo e a rotazione di un chirurgo, per un periodo di due mesi, così da completare l’organico del “Perinei” e consentire una normale turnazione che garantisca tutta l’attività ordinaria della Chirurgia, quindi anche i ricoveri. La soluzione individuata, oltre a far rientrare la Chirurgia di Altamura nell’alveo della normalità, permetterà all’Asl di condurre a termine la procedura di reclutamento già avviata, tramite avviso pubblico, di due ulteriori specialisti chirurghi da destinare stabilmente proprio all’Ospedale della Murgia.

"Si sottolinea, infine, che nonostante la momentanea carenza di specialisti, gli interventi urgenti e indifferibili e le consulenze chirurgiche in Pronto Soccorso sono state sempre assicurate" assicurano dall'Asl in una nota.