Vaccini senza prenotazioni per under 19, 40-59enni e studenti universitari: tre giornate dedicate all'hub di Santeramo

Con l'avvio in Puglia delle vaccinazioni anticovid a sportello per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, la Asl Bari annuncia anche altre iniziative mirate sul territorio.

Il Nucleo Operativo Aziendale e il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, dopo un’attenta analisi dei dati complessivi - è spiegato in una nota - puntano ad incrementare le percentuali di copertura vaccinale in determinate fasce d’età, gruppi di soggetti o ambiti territoriali.

Per questo sono state organizzate tre sedute speciali, mercoledì 18, venerdì 20 e sabato 21 agosto dalle ore 9 alle 13, nel punto vaccinale territoriale di Santeramo in Colle, in via Pietro Sette 1, dove saranno somministrate 250 dosi di vaccino per ogni singola giornata. Sino ad esaurimento della disponibilità, potranno vaccinarsi senza prenotazione i giovani tra i 12 e 19 anni, che in caso di minore età dovranno essere accompagnati almeno da un genitore con delega scritta dell’altro, gli adulti tra i 40 e 59 anni e gli studenti universitari, con quest’ultimi che dovranno attestare il loro status mostrando il tesserino universitario o il certificato d’iscrizione.