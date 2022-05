Commissione difesa Vista Onlus, screening gratuiti della vista alla Race for the Cure

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A distanza di tre anni Commissione Difesa Vista Onlus torna nella città Bari per essere al fianco della Race for the Cure dal 13 al 15 maggio in Piazza della Prefettura, con gli screening gratuiti della vista effettuati da medici oculisti e ottici volontari. Gli screening seguiranno i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 20, sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13. Race for the Cure è l’evento simbolo dedicato alla prevenzione nato nel 1982 negli Stati Uniti e oggi diffuso in tutto il mondo. L’evento è organizzato da Susan G. Komen Italia, un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato, in prima linea nella lotta contro i tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Dopo Bari, CDV farà tappa a Napoli in Piazza Plebiscito dal 20 al 22 maggio. La presenza di CDV Onlus s’inquadra in un ricco programma di attività all’insegna dello sport, salute e benessere. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite all’interno di un Villaggio della Salute dove vengono offerti esami gratuiti di prevenzione e laboratori per promuovere stili di vita sani. Fondamentale è il supporto di ZEISS, ESSILOR e FRASTEMA OPHTHALMICS, partner tecnologici leader di mercato che metteranno a disposizione la loro migliore strumentazione per l’esecuzione dei test della vista. CDV ringrazia Federottica Bari Bat per il coinvolgimento degli ottici e A.P.A.M. Onlus per il reclutamento del personale medico, che si sono resi disponibili alla realizzazione degli screening della vista previsti nelle giornate della Race. “L’attenzione alla salute, alla prevenzione e al benessere ci lega a realtà che, come la nostra, operano sul territorio per offrire consigli e consulenza anche a quanti non si sottopongono a controlli regolarmente o non hanno i mezzi per farlo.” – spiega Vittorio Tabacchi, presidente di Commissione Difesa Vista Onlus. “Da questo nasce la collaborazione con Race for the Cure. Da parte nostra, metteremo a disposizione specialisti della visione che promuoveranno i messaggi di tutela del benessere visivo e sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari della vista.” La scelta di CDV Onlus è di promuovere campagne di sensibilizzazione, anche in sinergia con altre realtà, per diffondere l’informazione sulle buone pratiche di prevenzione. Le manifestazioni come Race for the Cure consentono di portare il messaggio a un pubblico ampio (oltre 100mila iscritti nelle 4 edizioni del 2017), sensibile ai temi della salute. La necessità di promuovere la prevenzione emerge anche dagli ultimi dati rilevati da CDV: oltre il 59% degli italiani sopra i 3 anni ha almeno un difetto visivo, ma più aumenta l’età più ricorrono i problemi alla vista. È la miopia il problema più diffuso, in maniera trasversale alle fasce di età. Gli adulti correggono i propri difetti visivi prevalentemente (89%) con gli occhiali, con una quota crescente dell’uso delle lenti a contatto tra i più giovani. Gli italiani si rivolgono con regolarità dall’oculista ed è lui la figura che prevalentemente (91%) consiglia la correzione. Gli intervistati si rivelano consapevoli delle fonti di problemi per la vista: il 63% conosce il tema della luce blu (derivante dall’esposizione a smartphone e pc) e del sole (85%). Anche per quanto riguarda i difetti dei bambini, i genitori sembrano consapevoli, per esempio del problema dell’ambliopia (69%) e della necessità della protezione dei minori dal sole (79%), realizzata prevalentemente con gli occhiali.