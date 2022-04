Una settimana dedicata alla salute della donna: visite e consulti gratuiti in quattro ospedali di Bari e provincia

Promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile: torna, dal 20 al 26 aprile, in occasione della settima Giornata nazionale della salute della donna (che ricorre il 22 aprile), l'H-Open Week promossa dalla Fondazione Onda.

La ASL Bari parteciperà con i suoi quattro presidi aderenti alla rete degli ospedali “Bollini Rosa”, Altamura, Corato, “Di Venere” e San Paolo Bari, in cui saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) in diverse aree specialistiche.

Le attività riguarderanno in particolare le branche di Cardiologia, Neurologia ed Oncologia ad Altamura, mentre al “Di Venere” (con il PPA di Triggiano) saranno interessate Senologia e screening, con un’azione di sensibilizzazione e informazione mirata all’adesione alla campagna di prevenzione senologica, e ancora Pneumologia, Ostetricia e Ginecologia, Urologia, Neurologia e Pianificazione familiare; visite ed esami a carattere neurologico e ginecologico, oltre a incontri su famiglia e genitorialità, si terranno nell’Ospedale San Paolo, mentre l’Umberto I di Corato offrirà consulenze nell’ambulatorio di Reumatologia e colloqui di contraccezione e HPV a cura dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.

"Un appuntamento fondamentale, nelle svariate possibilità garantite - sottolineano dalla Asl - per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi della pandemia Covid-19".

Di seguito il programma completo delle iniziative, consultabili anche sul Portale della Fondazione Onda-Bollini Rosa al seguente link https://bit.ly/3xoRfqv



Ospedale della Murgia Fabio Perinei Altamura

1. Tipologia di servizio: Esami

Data: 21/04/2022

Tipologia: Screening cognitivo di pazienti affetti da sclerosi multipla all'esordio della malattia

Ulteriori Informazioni: somministrazione di test da parte di una equipe di psicologi

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatori ubicati al piano O

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0803108485

Note: le prenotazioni si effettueranno il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il 12 e il 19 aprile 2022.

2. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2022

Tipologia: Visita oncologica di prevenzione

Ulteriori Informazioni: obbligatorio green pass

Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00

Luogo / Sede: Ambulatorio di Oncologia IV Piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3395758168

Note: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle alle 15,00 dal 4/4/2022 fino al 13/4/2022

3. Tipologia di servizio: Esami

Data: 22/04/2022

Tipologia: Raccolta anamnestica, ecocolordoppler dei tronchi sovraortici con misurazione della pressione arteriosa per la prevenzione dell'ictus

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatorio Piano O

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0803108485

Note: Si possono effettuare prenotazioni il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il 12 e il 19 aprile 2022

Ospedale Di Venere di Carbonara Bari

1. Tipologia di servizio: Incontro in presenza aperto alla popolazione

Data: 20/04/2022 - 21/04/2022 - 22/04/2022 - 26/04/2022

Ulteriori Informazioni: la prevenzione primaria e secondaria del tumore della mammella, con senologi e dietiste.

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: 2° piano palazzina H.

Prenotazione obbligatoria: No

2. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 20/04/2022

Ulteriori Informazioni: visita pneumologica e spirometria semplice.

Orario mattina: 08:30 - 13:30

Luogo / Sede: ambulatorio di Pneumologia 1 piano nei pressi del cup

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080.5015496

Note: prenotare dalle 0re 8.30 - 9.30 esibire green pass se in uso non eseguire inaltore pre-dosato il giorno dell'esame.

3. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2022 - 26/04/2022

Tipologia: Visite specialistiche su Endometriosi, prolasso uterovaginale, oncologia ginecologica, gravidanza a rischio

Ulteriori Informazioni: La struttura mette a disposizione la possibilità di eseguire visite e consulti specialistici con ecografia transaddominale e transvaginale per i campi descritti

Orario mattina: 11:00 - 13:30

Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00

Luogo / Sede: Piattaforma ambulatoriale Ostetrico e Ginecologica

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080-5015024 / luciarosaria.pompilio@asl.bari.it

Note: si prega di utilizzare preferenzialmente l'indirizzo mail indicato piuttosto che il numero telefonico

4. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2022

Tipologia: screening gratuito del cervicocarcinoma

Ulteriori Informazioni: rivolto a tutte le donne dai 25 ai 65 anni che non abbiano eseguito esame di screening nei due anni precedenti

Orario mattina: 11:00 - 12:30

Luogo / Sede: Ospedale Fallacara Triggiano (BA) c/o Pianificazione Familiare - 1 piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: percorsonascita@asl.bari.it - 0804626250

Note: si preferisce prenotazione via mail

5. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2022

Tipologia: consulenza contraccettiva finalizzata alla contraccezione meccanica gratuita (IUD)

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15:00 - 16:30

Luogo / Sede: Ospedale Fallacara Triggiano (BA) c/o Pianificazione Familiare - 1 piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: percorsonascita@asl.bari.it - 0804626250

Note: si preferisce prenotazione via mail

6. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2022

Ulteriori Informazioni: Incontinenza urinaria nella donna.

Orario mattina: 09:30 - 13:30

Luogo / Sede: ASL BA

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080.5015059- 5057

Note: EMAIL. giuseppe.masiello@asl.bari.it con mascherina e green pass

7. Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 21/04/2022 - 26/04/2022

Tipologia: Screening cervice uterina pap test.

Ulteriori Informazioni: Counseling screening cervice - proposta di pap test gratuito c/o c.c.f.f. per aventi diritto (25-54).

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 800055955

Prenotazione obbligatoria: No

8. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 26/04/2022

Tipologia: screening gratuito del cervicocarcinoma

Ulteriori Informazioni: rivolto alle donne dai 25 ai 65 anni che non abbiano eseguito esame di screenin nei due anni precedenti

Orario mattina: 11:00 - 12:30

Luogo / Sede: Ospedale Fallacara Triggiano (BA) c/o Pianificazione Familiare - 1 piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: percorsonascita@asl.bari.it - 0804626250

Note: si preferisce prenotazione via mail

9. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 26/04/2022

Ulteriori Informazioni: L'Emicrania nella donna

Orario pomeriggio: 14:00 - 20:00

Luogo / Sede: Ospedale Di Venere Carbonara

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: olimpia.difruscolo@asl.bari.it

Note: Ambulatorio Cefalee annesso a uoc di Neurologia-Stroke unit 3° piano plesso b.



Presidio Ospedaliero S. Paolo Bari

1. Tipologia di servizio: Esami

Data: 20/04/2022

Tipologia: Elettromiografia

Orario pomeriggio: 14:30 - 15:30

Luogo / Sede: Neurologia - 4° piano lato ovest

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: salvatore.misceo@asl.bari.it

Note: Inviare mail di richiesta entro il 15 aprile specificando nome, cognome, data di nascita e nr di telefono. Presentarsi solo se si è ricevuta diretta conferma dell'appuntamento.

2. Tipologia di servizio: Incontro in presenza aperto alla popolazione

Data: 20/04/2022

Titolo: Mettere al mondo e crescere un bimbo

Ulteriori Informazioni: Percorsi e risorse per il difficile mestiere di genitore. Parlano il Consultorio Familiare, l'Ostetricia e la Pediatria del P.O. San Paolo e il Centro Servizi per le Famiglie del San Paolo sull'accompagnamento alla nascita e il sostegno alla genitorialità. Nel corso dell'evento le donne del Centro Famiglie doneranno loro manufatti ai neonati e l'Associazione Energia Donna donerà le aste Babaloo alla Pediatria. Evento a cura della Fondazione Giovanni Paolo II Onlus di Bari-San Paolo

Orario mattina: 09:30 - 13:00

Luogo / Sede: Sala Convegni - P.O. San Paolo

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: csfsanpaolo@fondazionegiovannipaolo2.it - tel.:080 9758757

Note: Inviare mail con nome cognome e numero di telefono o chiamare il numero indicato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18

3. Tipologia di servizio: Esami

Data: 22/04/2022 - 23/04/2022

Tipologia: ecografie ostetriche 1° trimestre

Ulteriori Informazioni: Riservate a donne seguite dal Consultorio Familiare

Orario mattina: 09:30 - 13:00

Orario pomeriggio: 14:30 - 18:00

Luogo / Sede: 3° piano lato ovest - Ambulatori di Ginecologia e Ostetricia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080 5843666

Note: Telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 13,30 entro il 15 aprile

4. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 26/04/2022

Tipologia: Visita neurologica per malattia di Parkinson

Orario pomeriggio: 14:45 - 16:30

Luogo / Sede: Neurologia - 4° piano lato ovest

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: angelo.gigante@asl.bari.it

Note: Inviare mail di richiesta entro il 15 aprile specificando nome, cognome, data di nascita e nr di telefono. Presentarsi solo se si è ricevuta diretta conferma dell'appuntamento.

5. Tipologia di servizio: Incontro in presenza aperto alla popolazione

Data: 26/04/2022

Titolo: Massaggio Vibrazionale con le campane tibetane

Ulteriori Informazioni: Trattamenti gratuiti per il rilassamento e il benessere offerti alle donne (utenti e dipendenti). Evento organizzato dall'OdV Energia Donna in collaborazione con l'Associazione "Ben Lab" di Max Merlino

Orario mattina: 10:00 - 14:00

Orario pomeriggio: 15:30 - 17:00

Luogo / Sede: Sala Convegni - P.O. San Paolo

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3930232728

Note: Per prenotare è necessario inviare un messaggio whatsapp al nr di telefono indicato (entro il 20 aprile)

6. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 26/04/2022

Tipologia: Consulenze e visite ginecologiche per terapie anticoncezionali

Ulteriori Informazioni: Consulenze di pianificazione familiare per terapie anticoncezionali e posizionamento IUD

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Luogo / Sede: 3° piano - ala ovest

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080 5843262

Note: Telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 entro il 20 aprile

Ospedale Umberto I di Corato

1. Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali

Data: 22/04/2022 - 26/04/2022

Tipologia: Counselling individuali riguardanti i temi: Contraccezione e HPV (prevenzione e informazione)

Ulteriori Informazioni: I colloqui, della durata di 20 minuti, avranno luogo attraverso la piattaforma Google Meet dalle ore 15:00 balle ore 18:00 nei giorni 22/04/2022 e 26/04/2022;

Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00

Piattaforma su cui avverrà il colloquio: google meet

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/3608569

Note: le prenotazioni per i colloqui avverranno nelle giornate del 05-10-14 aprile dalle ore 18 alle ore 20, avendo premura di contattare CPS Ostetriche Miscioscia e Falco.

2. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 26/04/2022

Tipologia: visite

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:30 - 13:30

Luogo / Sede: piano meno uno, ambulatorio di Reumatologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080/3608660

Note: si prega voler contattare l'ambulatorio per le prenotazioni dal 1/04/2022 al 22/04/2022 dalle 10:30 alle 12:30 e nei pomeriggi del martedì dalle 15:00 alle 17:00