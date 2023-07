Manutenzione delle sale operatorie di Ortopedia, dal 22 luglio sospesa l'attività chirurgica nel reparto del Policlinico

Il padiglione medico resterà operativo per i pazienti attualmente ricoverati, ma sono sospesi nuovi ricoveri. L’attività chirurgica ortopedica, per i traumi gravi che arriveranno in urgenza, sarà eseguita presso i blocchi operatori di Asclepios