Scoperto il meccanismo responsabile della morte dei pazienti Covid: la scoperta di un professore barese

Due esami per scoprire qual è il meccanismo responsabile della morte dei pazienti colpiti da coronavirus e che si trovano ricoverati in terapia intensiva. A definirli è uno studio coordinato dal professore barese Marco Ranieri, direttore dell'Anestesia e Terapia intensiva polivalente del Sant'Orsola di Bologna, da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, e da diverse istituzioni coinvolte. Si tratta di una diagnosi precoce che, assieme al supporto del massimo delle cure possibili in terapia intensiva, può portare un calo della mortalità fino al 50 per cento.

"Si tratta di risultati che andranno certamente a ripercuotersi in maniera positiva nel campo delle cure attualmente disponibili sia in quello dei prossimi studi che saranno realizzati su nuovi interventi terapeutici per i pazienti affetti da coronavirus" spiega la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa che accoglie "con grande soddisfazione la notizia. Studi come questo - aggiunge - rappresentano una ragione di orgoglio della sanita' italiana. Per questa ragione esprimo convintamente il mio personale apprezzamento e quello del ministero a quanti ci hanno fatto fare un passo in avanti nella gestione della gravissima patologia virale". Ranieri è nato a Bari dove si è laureato in Medicina e chirurgia e si è specializzato in Anestesia e rianimazione. Dopo un lungo periodo alla McGill University di Montreal e alla University of Toronto ha cominciato la sua carriera come ricercatore dell'Universita' di Bari e medico del centro di rianimazione del Policlinico di Bari. Ha anche messo a punto un sistema - in via di perfezionamento - in grado di collegare due pazienti in Terapia intensiva a un solo ventilatore.