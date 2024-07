A Bari gli specialisti della salute dei bambini: al via il summit internazionale della ricerca pediatrica

Domani, lunedì 15 luglio si aprirà a Bari l'iCAN Research and Advocacy Summit 2024, evento organizzato dall’International Children Advocacy Network che vanta 50 gruppi territoriali in tutto il mondo. A ospitare il Summit di quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione tenutasi a San Diego, California, è Kids Bari, unico gruppo italiano del network.

Kids Bari è nato nel 2017 in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e alcune scuole del territorio, su iniziativa di TEDDY, il network europeo di eccellenza per la ricerca pediatrica, che è anche partner della nascente infrastruttura di ricerca pediatrica europea EPTRI e del progetto OrphaDev4kids, dedicato allo sviluppo di dispositivi medici pediatrici per pazienti affetti da malattie rare.

Grazie a questo ampio partenariato internazionale, questa settimana interverranno a Bari i più importanti esponenti delle istituzioni di ricerca in materia di salute pediatrica. Il Sindaco Vito Leccese ha ricevuto, ieri, gli organizzatori.

I lavori del Summit si svolgeranno dal 15 al 19 luglio presso l’Hotel Excelsior, l'ospedale pediatrico, e la facoltà di farmacia dell’Università di Bari.