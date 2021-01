Tamponi antigenici rapidi al pronto soccorso di Monopoli: sei test alla volta ed esiti in meno di 20 minuti

L’apparecchiatura Poct, affidata alla sezione di microbiologia del laboratorio analisi, consente di esaminare sei test alla volta e in meno di 20 minuti può fornire l’esito per i campioni prelevati a pazienti sintomatici, col successivo passaggio al tampone molecolare in caso di positività.