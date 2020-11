Ad Acquaviva un 'drive through' per i tamponi Covid: saranno effettuati fino a cinquanta test al giorno

Attivato anche ad Acquaviva un 'drive through' per l'esecuzione dei tamponi Covid. A darne notizia è su Fb il sindaco Davide Carlucci.

Gestito dal Dipartimento di Prevenzione Asl/BA e dalla Protezione Civile Regione Puglia, e affidato alla cooperativa sociale Aliante, il punto tamponi potrà gestire fino a un massimo di 50 accessi giornalieri dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18.

Il presidio è accessibile in maniera diretta, senza scendere dalla propria vettura, in viale della Repubblica. "I cittadini - è spiegato in un comunicato - saranno chiamati direttamente e dovranno recarsi nel giorno e nell’ora prestabilito dalla Asl di fronte alla scuola materna statale Nicola Capozzo, in viale della Repubblica 3. Il Comune ha messo a disposizione la postazione drive dotata di pensiline e segnaletica per permette di sottoporsi al tampone in condizioni di sicurezza". "La persona che accusa i sintomi del Covid-19 deve segnalarlo al medico di base che a sua volta provvederà a informare il Dipartimento di Prevenzione".