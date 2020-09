Tamponi Covid all'ospedale Di Venere, una nuova tenda per eseguire i test

Sarà attivata nei prossimi giorni, all'ospedale Di Venere, una nuova tenda per l'esecuzione dei tamponi. La struttura è in corso di allestimento in questi giorni e sarà destinata -spiegano dalla Asl - all'esecuzione dei test, in modo da garantire uno spazio riservato ed evitare sovraffollamenti. Per effettuare i tamponi sarà comunque necessaria la prenotazione.



