Test antigenici rapidi, laboratori pubblici e privati della rete Covid autorizzati a effettuarli: possono richiederlo i privati

In una comunicazione del dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia inviata alle Asl delle sei province, si autorizzano i laboratori pubblici e privati inseriti nella rete regionale Covid a "effettuare test antigenici rapidi anche su richiesta di soggetti privati e per esigenze non correlate a motivazioni cliniche ovvero per motivi di lavoro, viaggio e non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica".

Per sottoporsi ai test sarà necessario rilasciare una autocertificazione. "In caso di esito positivo del test antigenico il laboratorio di analisi dovrà immediatamente avvertire l'interessato e il suo medico di medicina generale nonchè il servizio Igiene e sanità pubblica del dipartimento di Prevenzione territorialmente competente perchè siano assunti i provvedimenti conseguenziali ivi compresa la prescrizione dell'esecuzione del test molecolare".

"Il costo per l'esecuzione dei test antigenici e la revisione del costo del tampone sarà effettuata con apposita deliberazione della giunta".