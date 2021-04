Nuovo ecotomografo per l'ospedale e seconda Usca attivata, a Noci attenzione alta per la salute: "62 positivi in città"

Un nuovo ecotomografo colordoppler multidisciplinare per l'ospedaledi Noci: lo strumento diagnostico è stato consegnato ieri, 31 marzo, dopo la richiesta partita dal sindaco, Domenico Nisi, al direttore generale dell'Asl, Antonio Sanguedolce. Un'idea partita anche dalle proposte di medici e cittadini del comune barese, che più volte avevano segnalato la mancanza dell'attrezzatura per la tomografia.

"Buone notizie per la nostra comunità, che fanno seguito a quella relativa all’attivazione della seconda unità Usca (Unità Speciale di Continuità

Assistenziale) - ricorda il primo cittadino - segno del fatto che l’attenzione dell’amministrazione Comunale e del sindaco verso la tutela della salute resta alta".

La situazione dei contagi. Pronte due aree per le vaccinazioni

È stato lo stesso primo cittadino a comunicare all'Asl nei giorni scorsi la "piena e totale disponibilità dell’Amministrazione a mettere a disposizione due spazi da poter utilizzare per la campagna vaccinale - si legge in una nota - In particolare si tratta del Palazzetto dello Sport di via Tommaso Fiore (già utilizzato, con piena soddisfazione dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione per la vaccinazione degli operatori scolastici) e la nuova struttura del Foro Boario, con una superficie coperta di circa 1600 mq e una superficie a parcheggio di circa 15000 mq (struttura certamente idonea per dimensione, servizi e logistica ad ospitare un hub sovra comunale).

Il Comune ha poi diffuso i dati sull'emergenza, aggiornati al 31 marzo: in città si registrano 62 positivi (di cui 11 minori) e 44 persone in isolamento fiduciario (di cui 6 minori). "Invito tutti alla massima attenzione e prudenza e a non lasciarsi indurre dai numeri relativamente bassi rispetto ad altre comunità a considerare la situazione poco pericolosa. Soprattutto in vista delle prossime giornate di festa, vi chiedo di evitare assembramenti familiari" conclude il sindaco.