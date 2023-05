Screening gratuiti contro i tumori della bocca: a Torre Quetta l'iniziativa dedicata alla prevenzione

La spiaggia di Torre Quetta 'apre le porte' anche alla prevenzione, ospitando un'iniziativa dedicata alla promozione della salute e del benessere. Nella mattinata di oggi, domenica 21 maggio, dalle ore 10 alle 13, il lido ospita l’Associazione di Volontariato Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia (SOPHI), in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e l'associazione di odontoiatri AndiamoinOrdine, per la giornata di screening gratuito dei tumori della bocca.

La prevenzione è la chiave per il benessere e una vita sana e la salute della bocca non fa eccezione. L’incidenza del tumore del cavo orale in Italia è di 7 casi ogni 100.000: nasce di qui l'idea di organizzare una giornata dedicata allo screening gratuito della bocca domenica.

Nella mattinata di prevenzione ci saranno medici dentisti volontari che utilizzeranno anche uno speciale occhiale con fluorescenza che permette di riconoscere eventuali lesioni sospette. Saranno anche fornite ai cittadini informazioni sull’importanza di un controllo periodico della propria bocca e non solo dei denti.

"Il riconoscimento di un tumore è fondamentale per iniziare precocemente la terapia e migliorare la qualità di vita. Lo screening orale – spiega il presidente SOPHI Emilio Nuzzolese – si svolgerà in modo completamente indolore, attraverso l’osservazione della mucosa orale, della lingua e la palpazione dei linfonodi della testa. Inoltre, useremo un occhiale con uno speciale filtro verde, che facilita il rilevamento di eventuali lesioni, per poi rimandare il paziente ad una visita di secondo livello".

"Una prevenzione adeguata e una diagnosi precoce – aggiunge Marisa Cataldo, presidente della Lilt Bari - possono fare la differenza anche nella lotta contro i tumori del cavo orale. Se rilevati e curati nella loro fase iniziale, infatti, questi tumori, quasi sempre, possono essere debellati con interventi specialistici mini-invasivi".

Torre Quetta metterà a disposizione un gazebo riservato dalle 10 alle 13, e nel rispetto della privacy i medici svolgeranno il controllo orale in ordine di arrivo. I cittadini potranno comunque prenotare lo stesso screening gratuito per tutto il mese di maggio, chiamando per info e prenotazioni la LILT Bari 0805210404, grazie alla disponibilità dei medici odontoiatri dell’Associazione AndiamoinOrdine.

Una diagnosi tempestiva può davvero fare la differenza anche per i tumori della bocca e il medico odontoiatra, come anche l’igienista dentale, sono gli unici alleati per proteggere la salute orale e guidare il paziente verso la più giusta prevenzione e cura.