Trapianto multiplo di cuore e polmoni: salvata 19enne barese affetta da una malattia rara

Un trapianto multiplo - per tre organi, cuore e due polmoni - eseguito in Ecmo (tecnica che supporta le funzioni vitali del paziente mediante circolazione extracorporea). Un intervento "unico", che ha salvato la vita di Aurora, 19enne pugliese affetta da una malattia rarissima, eseguito all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, grazie agli organi giunti da un donatore di Trieste.

Aurora è affetta da ipertensione polmonare primitiva, che le provoca la disfunzione contemporanea del cuore e dei polmoni. Da maggio, mese in cui, dopo essersi accorta che qualcosa non andava, riceve la diagnosi in ospedale a Bari, le sue condizioni si aggravano rapidamente. Fino ad aver bisogno dell’Ecmo, che le garantisce la circolazione extracorporea e che fa le veci dei suoi organi. Presto diventa chiara l'unica opzione terapeutica rimasta: il trapianto in blocco del cuore e dei polmoni.

Così, come riporta Torinotoday, dal Policlinico di Bari, Aurora viene trasportata con un volo speciale dell’Areonautica Militare a bordo di un C-130 presso il Centro Trapianti Cuore - Polmone dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretto dal professor Mauro Rinaldi). Qui viene ricoverata presso la Cardiorianimazione: parte la richiesta in urgenza nazionale dei tre organi per un unico trapianto salvavita. Dopo 5 giorni la chiamata più attesa: c'è un donatore, l’équipe prelievo vola verso Trieste per prelevare il blocco cuore - polmoni. La ragazza viene portata in sala operatoria e sottoposta ad un lungo e delicato intervento di oltre 12 ore. Dopo alcuni giorni, le condizioni di Aurora migliorano e la ragazza torna a respirare da sola: il cammino per la completa ripresa è ancora lungo, "ma adesso con un cuore e due polmoni nuovi è solo una questione di tempo".