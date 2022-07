L'Asl si prepara a gestire le richieste per la 'quarta dose' anti Covid: da domani attivi tre nuovi centri vaccinali a Bari

Si aprono le porte dei centri vaccinali baresi per dare nuovo impulso alla campagna per la quarta dose. Da domani saranno attivi, per le vaccinazioni anti covid, gli ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, nelle sedi ex Cto (Lungomare Starita), Japigia (via Papalia) e Carbonara (vico Oberdan).

L'apertura di ambulatori dedicati alla vaccinazione è diventata necessaria dopo il 'via libera' del Ministero della Salute che, tramite una circolare, ha esteso la possibilità della quarta dose anti covid a tutti gli over 60. Si può accedere al servizio solo con prenotazione effettuata tramite Cup (Centri Unici di Prenotazione) o farmacia.

“Consigliamo agli utenti di non accalcarsi nelle sedi vaccinali nelle prime ore del mattino – spiega Sara De Nitto, dirigente del Dipartimento di Prevenzione – è importante, infatti, continuare a rispettare le misure anti contagio. C’è disponibilità di vaccino e stiamo potenziando l'offerta affinché tutti possano effettuare in tempi brevi la vaccinazione”.

I tre centri non sono l'unica via per chi ha deciso di completare il ciclo con la quarta dose o per chi si è convinto, con ritardo, della bontà del siero anti covid: la vaccinazione, infatti, è possibile anche tramite medici di Medicina Generale e pediatri di libera scelta o presso le farmacie convenzionate. Restano disponibili, per il servizio di vaccinazione, i nove centri distribuiti in tutta la provincia e gli uffici Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’area nord.



I tre ambulatori Asl forniranno il servizio di vaccinazione anti covid fino al 29 luglio, ecco il calendario completo con gli orari di attività:

Ex Cto (Lungomare Starita, 6)

- Lunedì e giovedì 11.45 – 13.15

- Mercoledì e venerdì 11.45 – 14.30

Ambulatorio Japigia (via Papalia, 18)

- Giovedì 21 luglio 8 – 13

- Giovedì 28 luglio 8 – 13

Ambulatorio Carbonara (vico Oberdan)

- Martedì 19 luglio 8.30 – 12.30

- Giovedì 21 luglio 8.30 – 12.30

- Giovedì 28 luglio 8.30 – 12.30

La quarta dose del vaccino anti covid è raccomandata a tutti i soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni e agli individui con età uguale o superiore ai 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. Si può ricevere la vaccinazione purchè siano trascorsi almeno 120 giorni (quattro mesi) dall'ultimo richiamo o, in caso di infezione, almeno 120 giorni (quattro mesi) dalla data del primo test positivo.