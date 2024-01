Un nuovo tomografo a risonanza magnetica per l'Istituto Tumori di Bari: "Lavori nell'intero reparto ma attività diagnostica non si ferma"

All'Istituto Tumori di Bari il nuovo anno si apre con i lavori in corso nell’unità operativa di radiologia diagnostica,per l'arrivo di un nuovo tomografo a risonanza magnetica, più performante, che sostituirà quello attualmente in uso. L’intero reparto (al piano -1) - rende noto l'istituto - "sarà sottoposto a lavori per l’installazione del nuovo macchinario ma l’attività diagnostica non sarà interrotta".



Oggi infatti è stata installata nel giardino esterno dell’Istituto una risonanza magnetica su mezzo mobile che entrerà in funzione da lunedì 8 gennaio. I pazienti che devono sottoporsi a risonanza dovranno fare l’accettazione in reparto (piano -1) e poi saranno accompagnati al mezzo mobile per eseguire l’esame. Il personale in servizio assicurerà tutta l’assistenza e le informazioni necessarie.