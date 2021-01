Finalmente il vaccino: odontoiatri e medici liberi professionisti pugliesi tirano un sospiro di sollievo

Lopalco ha spiegato che sarà utilizzato il vaccino Moderna, di cui in Puglia dovrebbero arrivare 4.300 dosi nella prossima settimana e 8.700 in quella successiva, che serviranno a somministrare il vaccino al personale sanitario non ancora vaccinato