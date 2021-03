Al via dal Policlinico le vaccinazioni per pazienti trapiantati e in lista d'attesa per un trapianto: 1000 somministrazioni programmate

Al via il 27 marzo le vaccinazioni per i pazienti trapiantati e in lista d'attesa per un trapianto. La campagna parte dal Policlinico di Bari, dove a partire dalle 8.30 saranno attivi 23 ambulatori nella piastra del Policlinico, con 1.000 somministrazioni programmate per coloro che hanno ricevuto o sono in attesa di un trapianto di cuore, di fegato o di rene. Per l'occasione sarà impiegato il personale del punto di vaccinazione ospedaliero e dei reparti di nefrologia, cardiochirurgia e urologia.

La campagna vaccinale per questi soggetti fragili proseguirà poi nella giornata di domenica 28 marzo a Brindisi, poi lunedì 29 a Foggia, Barletta e Lecce e mercoledì 31 marzo a Taranto. Non è prevista prenotazione, perché i pazienti verranno convocati direttamente dal centro di riferimento. Come da indicazione del Ministero della salute saranno somministrati i vaccini a RNA messaggero.