Al Policlinico vaccinazioni anti Covid completate per il 79% degli operatori: in 4.633 hanno ricevuto la seconda dose

Sono 4.633 gli operatori sanitari del Policlinico di Bari che hanno ricevuto una copertura vaccinale completa contro il Covid-19 (effettuando sia la prima dose che il richiamo). La percentuale complessiva sale dunque - come emerge dal report reso noto come ogni lunedì dall'azienda ospedaliera - al 79%. Vaccinati con almeno una dose sono 5.551 operatori (94%).

Procede a pieno ritmo anche la fase 2 della campagna di vaccinazione che per l'azienda universitario ospedaliera riguarda gli studenti dei corsi di laurea di Medicina e di Professioni sanitarie e il personale dei dipartimenti di area medica. Vaccinati con almeno una dose 2.858 studenti, il 56% dei 5.111 aventi diritto. Complessivamente, nel periodo che va dal 27 dicembre 2020 al 20 febbraio 2021, il 76,7% del personale impegnato a vario titolo nel Policlinico di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

La campagna vaccinale in Puglia

Per quanto riguarda nel complesso i numeri della vaccinazioni in Puglia, secondo gli ultimi dati resi disponibili dal ministero della Salute (aggiornati alle 8 del 22 febbraio), le dosi somministrate sono complessivamente 186.811, pari al 69,9% delle dosi consegnate (in totale 267.415).