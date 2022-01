Vaccini, superate le 16mila dosi somministrate agli under 11 nel Barese: procede spedita la campagna provinciale

Superate le 16mila somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni nel Barese. Prosegue spedita la campagna vaccinale anti Covid con l'avvio delle prenotazioni per le dosi pediatriche, attualmente inoculate in tutti gli hub attivi a livello provinciale. Oltre 20mila i posti dedicati, con cui l'Azienda sanitaria locale vuole incrementare il più possibile la copertura dei più piccoli, in aggiunta alle vaccinazioni curate dai pediatri e alle somministrazioni programmate in sinergia con gli istituti scolastici.

Quella di ieri intanto è stata un’altra intensa giornata di vaccinazioni: sono state infatti più di 13mila le dosi erogate, di cui 10.008 richiami, 1250 seconde e 1875 prime dosi. Oltre 3000 somministrazioni sono state curate dai medici di Medicina generale e 1126 dosi sono state erogate solo nel punto vaccinale di Alberobello. Intanto cresce la copertura dei richiami nella popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale almeno 5 mesi fa: attualmente si attesta al 64 per cento in provincia e al 67 per cento nella città di Bari. La protezione di comunità dal Covid over 12 si allarga progressivamente: il 92 per cento dei residenti nei comuni della provincia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e la stessa percentuale di persone ha terminato il ciclo completo vaccinale. A Bari città la percentuale sale al 93 per cento.