In Fiera e Palacarrassi le vaccinazioni con Astrazeneca per i 79enni non fragili. Lopalco: "Avvio in Puglia con affluenza costante negli hub"

La campagna vaccinale ad accesso libero per la fascia 60-79 è partita questa questa mattina dai nati nel 1942. L'assessore regionale: "Astrazeneca estremamente efficace e sicuro"

È partita questa mattina anche a Bari - nello specifico nell'hub della Fiera del Levante e del Palacarrassi, la campagna di vaccinazione con Astrazeneca per persone dai 79 ai 60 anni. Nello specifico, la giornata odierna è stata dedicata in tutta la Puglia ai cittadini nati nel 1942, ovvero i 79enni, senza fragilità, anche se non avevano dato la loro adesione sulla piattaforma 'La Puglia ti vaccina'. Questi ultimi, comunque, hanno avuto un accesso prioritario.

"Una campagna vaccinale partita con una affluenza costante agli hub, che sono tutti al lavoro – spiega l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – Sono moltissimi i pugliesi che hanno consapevolezza che Astrazeneca è un vaccino estremamente efficace e sicuro in questa fascia di età. Adesso dobbiamo avere un obiettivo tutti quanti, dobbiamo sconfiggere il virus e il virus lo si sconfigge solo con la vaccinazione".