Vaccini, hub aperti all'Immacolata e il 12 dicembre per le somministrazioni nel Barese

Quattro open day per i richiami di vaccino anti Covid l’8 e il 12 dicembre. È il programma di aperture straordinarie pensato per le festività per la campagna vaccinale della Asldi Bari. In programma vaccinazioni a sportello il giorno dell’Immacolata (8 dicembre) a Triggiano, Bitonto e Alberobello e domenica 12 dicembre a Valenzano per incentivare le terze dosi e le somministrazioni di vaccino antinfluenzale, dando anche la possibilità di accesso per le prime dosi.

Di seguito il programma degli Open day ASL:

Mercoledì 8 dicembre

· Open day operatori scolastici presso l’Hub di Alberobello (via Confine)

Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18

Le vaccinazioni sono riservate al personale docente e non docente degli istituti di Alberobello, Noci, Castellana Grotte e Locorotondo.

· Open day presso Hub di Triggiano (via Ferrari)

Dalle ore 9 alle ore 13

Possono accedere tutti i cittadini con età superiore ai 18 anni che hanno concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa e gli over 12 che vogliano ricevere la prima dose.

· Open day over 18 presso Hub di Bitonto (via Moschetta, 13)

Dalle ore 9 alle ore 13

Possono accedere tutti i cittadini con età superiore ai 18 anni che hanno concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa e gli over 12 che vogliano ricevere la prima dose.

Domenica 12 dicembre

· Open day richiami presso Hub di Valenzano (via Carducci, 24)

Dalle ore 9 alle ore 13

Le vaccinazioni sono rivolte a personale scolastico, forze dell’ordine e volontari della Protezione civile. Possono accedere anche i cittadini over 18 che hanno concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa.

E’ possibile, per chi ne faccia richiesta, anche la co-somministrazione di vaccino antinfluenzale.