Vaccini, in Puglia raggiunta quota 8 milioni di somministrazioni: hub aperti di sera per la fascia 12-19 anni

La campagna vaccinale pugliese raggiunge il traguardo delle 8 milioni di dosi di vaccini anticovid somministrati dall'avvio a dicembre 2020.

E per avvicinare anche gli adolescenti, dalle 14 è stata anche attivata la prenotazioni su https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/notte-giovane e tramite i consueti canali per la vaccinazione della fascia dei ragazzi 12-19 anni, per aperture serali (dalle 20 alle 24) di alcuni hub vaccinali nella tre giorni de 'La notte è giovane', in programma venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio.

Nel Barese in particolare sono 14 gli hub della ASL di Bari che hanno aderito alle aperture straordinarie serali. La ASL ha messo a disposizione della iniziativa regionale dodici punti vaccinali ben distribuiti in tutta la provincia e per questo capaci di soddisfare la richiesta dell’utenza.

Nel dettaglio, saranno attivi i centri vaccinali di: Bari, Alberobello, Sammichele di Bari, Triggiano, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Bitonto, Altamura, Gravina, Molfetta, Polignano, Capurso, Monopoli e Mola di Bari. Si potrà accedere solo su prenotazione per evitare disagi e/o assembramenti nel pieno rispetto delle norme anti contagio.

Le vaccinazioni serali riservate agli studenti daranno un ulteriore impulso alla campagna vaccinale anti Covid che ha registrato ieri in provincia di Bari 12.409 somministrazioni, di cui quasi 9mila richiami. Le terze dosi sono la fetta più consistente delle vaccinazioni attualmente in corso e finora hanno assicurato la copertura del 64 per cento della popolazione che in provincia ha concluso almeno 4 mesi fa il ciclo di vaccinazione primario: la percentuale per la città di Bari è leggermente più elevata, al 66 per cento.

In parallelo prosegue spedita anche la campagna pediatrica con un livello di protezione dei 5-11 anni destinato ad aumentare anche in virtù dell’inizio in queste ore delle seconde dosi dei primi vaccinati di metà dicembre. Finora sono 27.353 i bambini che hanno ricevuto il vaccino, di cui 25.992 prime dosi e 1.359 seconde.