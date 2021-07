Vaccini, a Bari e provincia il 72% ha ricevuto la prima dose. Quasi 10mila somministrazioni in un giorno, nuovi orari per gli hub

A Bari e provincia il 72% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid, mentre la percentuale di coloro che hanno effettuato anche la seconda somministrazione si attesta al 43%. Sono gli ultimi dati sull'andamento della campagna vaccinale forniti dalla Asl Bari. Nella giornata di ieri, venerdì 9 luglio, sono state effettuate 9.811 somministrazioni di vaccino anti Covid e soltanto nell’Hub fiera la giornata si è chiusa con 1631 iniezioni. Sono state inoltre somministrate 115 dosi di vaccino anti SARS Cov2 a soggetti autistici e caregiver presso il Centro Colli di Bari.

Aggiornati gli orari degli hub

La Asl Bari in queste ore ha anche aggiornato il calendario settimanale delle giornate e degli orari di apertura dei centri vaccinali a Bari e in provincia. E’ possibile consultare le informazioni aggiornate sui centri vaccinali sul sito della Asl e sul portale della Regione Puglia al seguente link https://bit.ly/2UCig8N. "Si invitano i cittadini - è l'invito rivolto alla popolazione - a rispettare sempre la giornata e l’orario indicato per evitare eventuali disagi e/o inutili attese anche in considerazione delle ondate di calore delle ultime ore".

La campagna vaccinale in Puglia

Complessivamente, sono 3.941.445 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 92.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.251.576.