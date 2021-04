Vaccini Covid, nel Barese oltre 14mila dosi somministrate in due giorni. Domani tocca a 74enni e 75enni

Nuove dosi di vaccino Pfizer arrivate in Puglia a supporto della campagna vaccinale. Nello specifico sono 104.139 le dosi consegnate oggi. Sono 845.883, invece, le vaccinazioni effettuate fino a oggi in Puglia, come comunicato dalla Regione (dato aggiornato alle 18). Sarà aperta da domani, giovedì 15 aprile, la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini pugliesi senza fragilità alla doppia annualità dei nati nel 1946 e 1947, quindi dei 75enni e 74enni.

Si prosegue poi in questo ordine: Venerdì 16 aprile: 73enni e 72enni; Sabato 17 aprile: 71enni e 70enni; Domenica 20 aprile: 69enni.Si va avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Resta sempre confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Le somministrazioni nel Barese

Nelle ultime 48 ore nella provincia barese sono state eseguite oltre 14mila somministrazioni. "La macchina organizzativa della Asl ha messo in campo tutte le forze a disposizione e l’intera fornitura di vaccini - ricordano dalla Regione in una nota - tanto da registrare una percentuale di somministrazioni pari al 99 per cento rispetto alle forniture disponibili". Nell’hub Fiera le operazioni proseguiranno fino a sera. Gli operatori sono al lavoro per recuperare il ritardo causato dai tempi di consegna del vaccino Pfizer. Intanto proseguono senza sosta anche le somministrazioni nei centri distrettuali in sinergia con i medici di Medicina generale, in favore delle categorie prioritarie fissate dal piano strategico regionale. Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi sono state effettuate oltre 278mila somministrazioni in tutti i punti vaccinali del territorio ASL Bari.

Vaccinazioni anche al Policlinico di Bari, dove oggi sono state somministrate negli ambulatori circa 524 dosi di vaccino. La giornata è stata dedicata a pazienti fragili affetti da malattie rare, nefropatici cronici e alle seconde dosi di soggetti trapiantati.