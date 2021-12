Vaccinazioni a sportello per i bambini dai 5 agli 11 anni, sette giornate dedicate negli hub nel Barese

Mola, Molfetta, Triggiano e Conversano: sono questi gli hub del Barese in cui sono previste, da oggi fino al 5 gennaio, sedute a sportello (senza prenotazione) dedicate alle vaccinazioni antiCovid pediatriche, per la fascia 5-11 anni.

“La priorità ora - afferma il dg della Asl Bari, Antonio Sanguedolce - è andare veloci, accelerare i tempi delle somministrazioni per i bambini che sono già a quota 6mila per la ASL. Gli open day daranno maggiori possibilità alle famiglie per vaccinare i propri figli in tempo per mettere la scuola in sicurezza”.

Mentre continuano le somministrazioni scuola per scuola programmate dal Dipartimento di prevenzione e prosegue in parallelo la campagna vaccinale a cura dei pediatri di Libera scelta, la ASL ha deciso dunque di potenziare ulteriormente l’offerta vaccinale per le famiglie predisponendo open day pediatrici negli hub di Mola, Triggiano, Molfetta e in una sede scolastica a Conversano.

Di seguito il programma degli open day:

Hub Mola di Bari via Ricciotto Canudo 12

· 28 dicembre 2021 ore 9-12 e 14,30-17-30

· 30 dicembre 2021 ore 9-12

· 4 gennaio 2022 ore 9-12 e 14,30-17-30

· 5 gennaio 2022 ore 9-12

Hub Triggiano via Ferrari

29 dicembre 2021 ore 15 – 18

Conversano - Palestra del 2° circolo didattico statale via Firenze in via Guglielmi

30 dicembre 2021 ore 15-18

Molfetta Palacozzoli via Salvo D’Aquisto

4 gennaio 2022 9-13 e 15 – 18