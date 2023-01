Negli hub di Bari e provincia tre giorni di vaccinazioni anticovid: somministrazioni a sportello per terze e quarte dosi

Tre giorni dedicati alle vaccinazioni anticovid a sportello negli hub di Bari e provincia. E' l'iniziativa del dipartimento di prevenzione della Asl Bari per incentivare l'adesione della popolazione a terze e quarte dosi. Tra il 28-29 e 30 gennaio sono previste dunque sedute straordinarie di somministrazioni contro il Covid in diversi hub e uffici Sisp da nord a sud del territorio provinciale per dare ai cittadini la possibilità di vaccinarsi anche sabato e/o domenica in orari prestabiliti senza la necessità di prenotarsi.

"L’appello alla protezione dal virus - spiega la Asl - nasce dalla analisi della attuale situazione pandemica, rispetto alla quale il vaccino resta l’unico strumento efficace per evitare le formi gravi della malattia".

Intanto è in aumento costante la copertura vaccinale con quattro dosi, che riguarda 104.687 residenti over 60 pari ad una percentuale del 34%. Quasi un ultraottantenne su due (48,8%) ha scelto di fare il secondo richiamo, mentre tra i 70-79enni la copertura è del 36,3% e nella fascia 60-69 anni del 23,9%.

Di seguito il calendario degli open day: Bari-Catino – via delle Azalee, 2 29 gennaio ore 8.30-13; Alberobello – viale Bari, 28 28 e 29 gennaio ore 9-12; Molfetta – via Togliatti, 6/I 29 gennaio ore 8.30-13.30; Altamura – piazza De Napoli, 5 28 gennaio ore 15-18.30; 29 gennaio ore 9-13; Bitonto – via G.Comes, 31 28 gennaio ore 9-13; Santeramo – via P. Togliatti, 5 29 gennaio ore 9-12.30; Monopoli – via Pisonio, 10 30 gennaio, ore 15-18; Bitetto - via Palo, 21 28 gennaio, ore 9-13; Bitritto - via Rabin, 3 29 gennaio, ore 9-13; Gravina - via San Domenico 28 gennaio 9-12:30, 29 gennaio, ore 9-12:30.