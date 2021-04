Proseguono spedite le vaccinazioni in Fiera: 450 dosi somministrate in mattinata, "oltre la metà dei 70-79enni"

Un'altra mattinata senza problemi per le vaccinazioni Covid all'hub in Fiera del Levante, a Bari. Fino alle 12.30 sono state 450 le persone che hanno ricevuto la dose nell'ambito della campagna per la fascia d'età 70-79. Attese nell’ordine di pochi minuti e nessuna coda, con una media di oltre 100 vaccini somministrati ogni ora, come ricordato da Asl Bari in una nota. Ad oggi quasi la metà delle 950 vaccinazioni programmate è stata eseguita.

Tutte le 20 postazioni dell’hub vaccinale più grande di Puglia sono al momento attive, con medici e infermieri al lavoro per le somministrazioni, i volontari della Protezione civile che stanno curando la logistica, mentre gli assistenti sanitari sono in campo per la preparazione delle dosi. "La macchina organizzativa sta funzionando affinchè le procedure si svolgano in maniera puntuale ed efficiente" specificano da Asl. Aggiungendo che all’esterno del padiglione tutto procede regolarmente e in maniera ordinata: "Il personale ha separato gli ingressi distinguendo due corsie: una per le persone prenotate, l’altra per i non prenotati, in modo tale da regolare i flussi ed evitare possibili disagi. Nella mattinata è cominciato il montaggio dei gazebo per proteggere dalle intemperie le persone in attesa".

