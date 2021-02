Vaccini Covid per gli insegnanti, dopo Bari è il turno di Capurso: dosi per 220 operatori scolastici

Anche a Capurso partono le vaccinazioni per gli insegnanti e l'Asl di Bari ha scelto il luogo in cui saranno somministrate le dosi: il Palalivatino, in via Vicinale Pezza di Manco. A confermarlo è la stessa azienda sanitaria in una nota, ricordando che la campagna vaccinale riguarderà 220 operatori dei due istituti comprensivi del comune barese, ovvero il San Giovanni Bosco – Venisti e il San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini.

In totale sono 6 le postazioni con personale Asl che saranno attive da domattina alle 9. La campagna vaccinale a Capurso segue l'avvio di quella barese, che ha visto le somministrazioni al Palacarbonara agli operatori scolastici dei servizi dell'infanzia.