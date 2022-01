Boom di vaccini nel Barese, oltre il 90% degli over 5 ha ricevuto almeno una dose. Puglia ancora in testa alle classifiche nazionali

Il 94 per cento degli over 12 in Puglia ha ricevuto almeno una dose di vaccino nella provincia barese, il 91 per cento se contiamo la popolazione a partire dai 5 anni. Procede spedita la campagna vaccinale, come mostrano i dati dell'Asl. Sono infatti più di 19mila le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate tra il 28 e il 29 gennaio nei centri vaccinali territoriali della provincia di Bari. La quota più consistente di vaccinazioni ha riguardato i richiami, circa 14.200 dosi booster assicurate a quanti hanno concluso il ciclo vaccinale primario almeno 4 mesi fa. Nelle ultime 48 ore più di 3mila sono state le seconde dosi e mille prime dosi. Elevata la copertura dei richiami che ha raggiunto il 91,6 per cento negli over 50 e l’82,2 per cento nella popolazione di età superiore ai 12 anni.

Ottimi risultati anche la campagna vaccinale pediatrica: sono 57.253 le dosi erogate finora in favore dei bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni e di queste oltre 17mila sono seconde dosi, necessarie per completare il ciclo vaccinale anche nei bambini. In generale la protezione della popolazione vaccinabile si è estesa in tutto il territorio provinciale a tal punto da raggiungere il 91 per cento di copertura con almeno una dose se si considera la platea dai 5 anni in su e addirittura il 94 per cento se si considera la platea dai 12 anni in su.

I dati pugliesi

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,3%, 17,1 punti sopra la media nazionale. Il 21% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 65% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,4% della media nazionale).