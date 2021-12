Vaccini, a Bari il 50% degli over 18 coperto con la terza dose. Somministrazioni per la fascia 5-11 anni: incontro Regione-pediatri

Sono in media 12mila le vaccinazioni anticovid giornaliere negli hub di Bari e provincia. Un trend in ascesa confermato - come emerge dai numeri della Asl Bari - anche nelle ultime 24 ore, con una punta di 14.105, e reso ancora più consistente dalle oltre 5mila dosi somministrate dai medici di Medicina generale in ambulatorio e a domicilio. Nei sette giorni appena trascorsi, l’accelerazione impressa alla campagna è evidente: 77mila i vaccini somministrati. Salgono così a oltre 229mila i richiami eseguiti a beneficio della popolazione over 18. La copertura con terza dose sale al 44,2% tra i residenti dell’Area Metropolitana, con un picco del 66,4 tra gli over 80. Numeri ancora più alti nella città di Bari, dove circa il 50 per cento dei vaccinabili over 18 ha già ricevuto il richiamo, mentre tra gli ultraottantenni la copertura con 'booster' ha raggiunto il 70%.

Nella giornata di domani, domenica 12 dicembre, il calendario della ASL Bari prevede hub aperti in Fiera del Levante a Bari (mattina e pomeriggio), ad Alberobello (mattina e pomeriggio), Capurso, Gravina, Sammichele (solo mattina) e Monopoli (Ufficio Sisp, mattina), nonché a Valenzano (mattina) dove è in programma un Open day senza prenotazione riservato a personale scolastico, Forze dell’Ordine, volontari della protezione civile e over 18 che abbiano fatto la seconda dose da almeno cinque mesi. All'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari è invece in programma una giornata di vaccinazioni no stop (senza prenotazione) riservata ai pazienti oncologici, ai loro caregivers e ai familiari conviventi che potranno così completare il proprio ciclo vaccinale con la terza dose.

Intanto il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha incontrato in mattinata, in videoconferenza, i pediatri pugliesi, in vista dell'avvio della campagna vaccinale per i bambini d'età d'età compresa tra 5 e 11 anni. "Dal 16 dicembre cominceremo a vaccinare i bambini e le bambine dai 5 anni compiuti in su. Si tratta - ha evidenziato Emiliano - di una scelta libera, che le famiglie devono affrontare in modo responsabile e considerando i pericoli che il virus comporta per i bambini e le bambine. Il mio consiglio è quello di parlare con i pediatri, che sono un punto di riferimento per le famiglie e i loro piccoli". L’incontro si è tenuto a margine della firma del Protocollo d’intesa con la Pediatria di Libera Scelta per la gestione della Campagna Vaccinale contro SARS-CoV2/COVID19 nei minori, insieme alle rappresentanze sindacali della categoria. Alla firma del protocollo, nella sede del Dipartimento Salute della Regione Puglia, oltre al presidente Emiliano erano presenti Vito Montanaro, capo del Dipartimento, Luigi Nigri, Segretario regionale FIMP Puglia, Maria Domenica Ferri, Segretario regionale SiMPeF Puglia e Pasquale Conoscitore, Segretario provinciale FIMP Foggia e vice segretario regionale FIMP Puglia.

"Ho voluto incontrarli tutti in videoconferenza – ha detto Emiliano – per sottolineare l’importanza del ruolo che avranno: sono professionisti che considerano lo specifico della sanità pediatrica, che hanno perfetta consapevolezza dell’utilità dei vaccini anche per chi ha compiuto dai 5 anni in su e, soprattutto, sono persone che infondono anche nei bambini quella consapevolezza di sicurezza e di certezza che serve alle famiglie per prendere una decisione in tal senso". "Ben 82 scuole pugliesi hanno già dato l’adesione ed altre possono darla al più presto. In questo modo i bambini non verranno vaccinati in hub per adulti, dove è più difficile farli sentire sicuri e a casa; verranno vaccinati in ambienti familiari che consentiranno anche l’apporto del personale scolastico. Non sarà necessario prenotarsi – ha aggiunto Emiliano – le famiglie possono anche concordare con il pediatra se fare la vaccinazione presso il suo ambulatorio. Nei casi di bambini con fragilità ci sono oltre ai pediatri anche i centri specialistici di cura e, per chi non può uscire, le vaccinazioni saranno fatte a casa”. “Un ringraziamento ai pediatri – ha concluso Emiliano – e alle famiglie per come affronteranno questo momento che darà sicurezza e maggiore tranquillità. Auguro a tutti buon lavoro e una scelta proficua e intelligente".

Per Vito Montanaro, il protocollo "aggiunge un altro tassello importante della complessa campagna vaccinale che tutta l’Italia sta affrontando. Vogliamo che la Puglia abbia numeri eccellenti anche nelle vaccinazioni dei 5-11enni. Firmando l’accordo con i Pediatri di Libera Scelta oggi abbiamo individuato un percorso che ci porterà entro breve tempo a contare un gran numero di bambini che si vaccineranno". Per Luigi Nigri "è un giorno molto importante perché la politica ha ascoltato i genitori attraverso i pediatri. I genitori volevano che fossero i pediatri a vaccinare i loro bambini e così sarà. Noi siamo pronti". "I pediatri – ha proseguito Maria Domenica Ferri - oggi hanno dimostrato ancora una volta di rispondere sempre positivamente all’appello che viene dalla politica e dai rappresentanti istituzionali, quindi si impegneranno con grande sacrificio, ma anche con grande convinzione e dedizione: il rapporto di fiducia con la famiglia è la migliore garanzia affinché i genitori sappiano valutare le ragioni e l’importanza di aderire alla campagna di vaccinazione". "L’invito – ha detto Pasquale Conoscitore - è quello di contattare noi pediatri per dirimere ogni tipo di dubbio. Attenzione a non sottovalutare in pediatria questa pandemia perché gli effetti indiretti sono devastanti, li stiamo vedendo e stanno aumentando sempre di più".