Vaccini, nel Barese quasi 9mila somministrazioni nelle ultime 24 ore. Si avvicina quota 5 milioni in Puglia

Quasi raggiunta quota 5 milioni di vaccinazioni Covid in Puglia: il report del Governo nazionale indica infatti che sono state ad oggi utilizzate il 98% delle dosi messe a disposizione, ovvero 4.966.580.

Nel Barese la campagna vaccinale prosegue regolarmente per assicurare prime e seconde dosi alla popolazione di età superiore ai 12 anni. In parallelo continua ad essere prioritaria la messa in sicurezza del mondo scolastico e universitario per assicurare una ripartenza sicura delle attività didattiche in presenza a settembre. A partire da lunedì infatti fino al 15 settembre tutti gli studenti iscritti alla Università di Bari non ancora vaccinati potranno accedere agli hub aziendali senza prenotazione. E’ quanto stabilito dal Nucleo operativo vaccini coordinato dalla dottoressa Silvana Fornelli in accordo con l’Università di Bari. Gli studenti accederanno al centro vaccinale più vicino, muniti di carta di identità, tessera sanitaria, certificato di iscrizione o tesserino universitario, in base al calendario di agosto con giorni e orari di apertura degli hub, consultabile sul sito internet della ASL e sui profili social.

Intanto nelle ultime 24 ore sono state effettuate 8773 somministrazioni di cui 2418 prime dosi e 6355 seconde. Di seguito i dati registrati venerdì per i singoli hub: Fiera (1384), Putignano (844), Molfetta (702), Monopoli (681), Corato (673), Catino-Bari (633), Sammichele (546), Capurso (494), Centro Aziendale Network Contacts S.R.L. – Molfetta (230).