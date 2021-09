Vaccini agli under 19, nel Barese quasi il 50% ha ricevuto entrambe le dosi: raggiunte 125mila somministrazioni

Quasi la metà degli under 19 vaccinabili nel Barese ha ricevuto entrambe le dosi. Si attesta al 49%, infatti, la copertura con ciclo completo indicata nell'ultimo report dell'Asl Bari; dato che sale al 79% per la prima dose: in totale sono 125mila le somministrazioni complessive, con quasi 7mila vaccinazioni nella giornata di ieri e oltre 2200 in quella odierna. Buone coperture che riguardano comunque tutti i target di popolazione dell’Area Metropolitana, dove l’87% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid e tre cittadini su quattro (75%) hanno completato il percorso di immunizzazione. 80% con prima dose raggiunto anche nel gruppo 20-49 anni, mentre dai 50 anni in poi si registra una media del 94% di vaccinati con una dose e dell’83% con ciclo concluso.

Sono 5.525.485, invece, le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.263.478).