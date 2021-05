Campagna vaccinale, nel Barese il 43% dei residenti ha ricevuto almeno una dose. In Puglia usato il 96,4% dei vaccini disponibili

Sono 2.340.576 le dosi finora inoculate a livello regionale. In mattinata i primi 300 studenti del liceo scientifico 'Scacchi' di Bari hanno fatto da apripista alle vaccinazioni per i maturandi

Il 43 per cento dei residenti nella provincia barese è vaccinato con almeno una dose. La conferma arriva dall'ultimo report regionale sulla campagna vaccinale, che vede il 18 per cento dei baresi aver completato l'intero ciclo vaccinale. Oggi è stata la giornata dei maturanti, con i primi 300 studenti del liceo scientifico 'Scacchi' di Bari ad aver ricevuto la dose, facendo da apriprista per gli studenti e le studentesse di tutto il territorio, la cui vaccinazione è in programma già a partire da domani secondo un calendario stabilito d’intesa tra Dipartimento di Prevenzione e Ufficio Scolastico Provinciale. Nella giornata di domenica, invece, sono state inoculate 7.370 dosi nei centri vaccinali della Asl Bari: 6.537 prime dosi e 833 seconde, comprese 554 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia.

A livello regionale, invece, sono 2.340.576 le dosi di vaccino somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale). In Puglia è stato usato il 96,4 per cento delle dosi consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza Figliuolo.