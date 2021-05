Campagna vaccinale, 2404 pazienti fragili hanno ricevuto la dose negli hub. In Puglia somministrate 1.974.993 dosi

A livello provinciale nella giornata odierna sono state somministrate nei centri Asl 10.583 dosi, di cui 7.824 e 2.759 seconde. La campagna vaccinale della ASL di Bari, in sinergia con i medici di Medicina generale, sta proseguendo regolarmente nei centri territoriali per i restanti pazienti fragili

La campagna vaccinale nel Barese si concentra sui pazienti fragili: nelle ultime 24 ore altre 2404 persone con fragilità per età e patologia hanno ricevuto una dose di vaccino. La campagna vaccinale della ASL di Bari, in sinergia con i medici di Medicina generale, sta proseguendo regolarmente nei centri territoriali per terminare la quota parte residuale della categoria dei soggetti fragili. In totale nella giornata odierna sono state somministrate nei centri Asl 10.583 dosi, di cui 7.824 e 2.759 seconde. Soltanto nell’hub Fiera sono state effettuate 734 somministrazioni.

A livello regionale, invece, sono 1.974.993 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale).