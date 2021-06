Vaccini, nel Barese focus su maturandi, seconde dosi e over 40. Sabato partono le somministrazioni per gli under 16 fragili

Giornata dedicata a maturandi, seconde dosi e over 40enni nei centri vaccinali della Asl di Bari. La campagna di immunizzazione contro il Covid aperta anche ai soggetti più giovani nel Barese prosegue regolarmente nel rispetto delle categorie e del cronoprogramma previsti dal piano strategico regionale.

L’obiettivo – dopo la ampia copertura vaccinale oltre il 90% dei soggetti over 60 - è mettere in sicurezza anche le fasce di età inferiori, a partire dagli studenti. Questa mattina nell’hub Fiera del Levante hanno ricevuto la prima dose di vaccino i maturandi degli istituiti Marco Polo, Euclide, Panetti, Pitagora e Socrate. Mentre sono in corso oggi pomeriggio le vaccinazioni per gli studenti delle scuole Fermi e Perotti. Le somministrazioni per i 12mila maturandi della provincia continueranno per tutto il fine settimana e saranno concluse entro domenica 6 giugno.

Somministrazioni per i pazienti fragili

L'Asl Bari pensa ora alle vaccinazioni per le fasce d'età dei 12-15enni fragili: le prime somministrazioni sono in programma sabato nel centro Colli della Neuropsichiatria infantile a Bari per i piccoli pazienti autistici e nel centro specialistico dell’Ospedale San Paolo per i bambini affetti da epilessia. Sono finora 816.761 le somministrazioni totali eseguite nei punti vaccino della Asl dall’inizio della campagna ad oggi, di cui 573.382 prime dosi e 243.379 seconde.

A livello regionale Sono 2.429.177 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 91.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.646.505. Sono in corso dalle ore 14.00 le prenotazioni per le classi di età dal 1982 al 1986. Alle 17.00, dai primi report, sono già circa 20mila i prenotati delle classi di età in corso. Le prenotazioni continuano sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, nelle farmacie abilitate col sistema FarmaCup e tramite il numero verde 800713931 (lun-sab 8-20).