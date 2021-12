Vaccini, nel Barese tre open day per Natale, Santo Stefano e Capodanno: domani aperto l'hub di Sammichele

La campagna vaccinale nel Barese prosegue anche durante le festività natalizie. Oggi, 24 dicembre, sono stati dodici gli hub operativi, mentre tre aperture straordinarie sono state programmate per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Domani, 25 dicembre, è in programma un Open day nel centro vaccinale di Sammichele di Bari (ore 9-12), con accesso senza prenotazione riservato a over 18 che vogliano fare il richiamo o la prima dose. Si replica il 26 dicembre a Molfetta, con una seduta dedicata agli over 18 (ore 9-13, accesso con prenotazione). Quindi il 1° di gennaio apertura straordinaria dell’hub di Valenzano, dove ci si potrà vaccinare dalle 15.30 alle 18,30, con accesso su prenotazione.

La campagna anti-Covid - fa sapere la Asl Bari - "continua ad un ritmo sostenuto". Ieri sono state effettuate quasi 9mila somministrazioni, circa 86mila negli ultimi sette giorni. Su complessive 2 milioni e 407.051 dosi somministrate, il totale dei richiami ammonta a 373.592. In netta crescita le coperture con dose “booster” riservate alla popolazione over 18 con ciclo completato da almeno 5 mesi: è vaccinato con tre dosi il 59,3% dei residenti dell’intera provincia e il 64,2% nella sola città di Bari. Percentuali particolarmente alte tra gli over 50, già protetti al 67,4% (71,3% a Bari città), e soprattutto nella fascia degli ultraottantenni, con l’82,8% che ha fatto il richiamo (85% nel capoluogo).

Per quanto riguarda la vaccinazione della fascia d’età pediatrica - dai 5 agli 11 anni - in sette giorni, sono stati quasi 5mila i piccoli che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid in sedute organizzate dal Dipartimento di prevenzione all’interno di hub vaccinali o ambienti scolastici adeguati. La capacità di somministrazione, inoltre, è destinata ad aumentare ulteriormente con l’ingresso in campo dei pediatri di libera scelta.