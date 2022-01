Vaccini, in Puglia oltre il 65% degli over 12 ha copertura completa. Regione prima per somministrazioni pediatriche

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,1%, 17,5 punti sopra la media nazionale. Il 20% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, invece, il 65% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,6% della media nazionale).

I dati Asl nel Barese

Prime dosi per i bambini e per i “ritardatari” nel Barese. La campagna vaccinale della ASL Bari nell’ultimo mese si è caratterizzata per l’ampia adesione della fascia pediatrica tra 5 e 11 anni, 43mila vaccinazioni su complessive 56mila, ma anche per l’attività di recupero nei confronti degli over 20 e, soprattutto, tra gli over 50. Sono quasi 10mila, infatti, le prime dosi somministrate a questi gruppi di adulti, giovani e meno giovani. Una fetta cospicua, 5mila circa, riguarda la fascia dai 50 anni in poi, in dettaglio 2.197 50-59enni, 1.422 60-69enni, 1.406 tra 70-79enni e over 80. Consistente anche il recupero di prime dosi tra i 20-29enni (1.425), 30-39enni (1.842) e 40-49enni (1.657).

Le statistiche emergono dal sistema di monitoraggio della ASL Bari, curato dall’Unità operativa Controllo di Gestione e descrivono l’accelerazione impressa nel mese di gennaio (354.195 dosi in 28 giorni) e ancor più a dicembre, mese in cui con 391.083 vaccini somministrati si è tornati ai livelli di luglio scorso, quando era stato raggiunto il punto più alto della campagna anti-Covid (399.103 somministrazioni). La capacità di erogazione continua ad essere particolarmente elevata, solo ieri sono state effettate altre 10.760 vaccinazioni, e si rispecchia direttamente nella copertura garantita con dosi “booster” agli over 12 che hanno completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa: l’81,4% dei residenti di Bari e provincia è già protetto con terza dose, percentuale che sale al 91,1% tra gli over 50.