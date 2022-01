Vaccini, durante le feste calano le somministrazioni in Puglia: dimezzate rispetto al periodo pre natalizio

Somministrazione delle prime dosi in calo in Puglia, dove nell'ultima settimana si è subito un rallentamento: dal 25 al 31 dicembre sono state circa 6mila le inoculazioni, dimezzate rispetto alle settimane precedenti. Le prime dosi, infatti, si attestavano intorno alle 12mila settimanali.

I pugliesi over 12 non vaccinati sono passati da 298.904 a 292.267. Il maggior numero di non vaccinati è sempre concentrato nella fascia 30-49 anni, sono 118.719, circa tremila in meno rispetto all'ultima rilevazione.