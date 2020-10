Vaccino antinfluenzale in Puglia, la richiesta della Fimmg: "Subito distribuzione delle dosi ai medici di famiglia"

“I medici di medicina generale dovrebbero somministrare circa 1,1 milioni delle dosi acquistate dalla Regione Puglia. È fondamentale avviare subito la distribuzione ai medici di famiglia, per non perdere il vantaggio acquisito con la prenotazione delle dosi da parte della Regione. Si costituisca inoltre un comitato di monitoraggio che vigili sull’andamento della campagna vaccinale, in modo da poter potenziale all’occorrenza la rete di distribuzione, aumentando il numero delle strutture coinvolte.” A lanciare le richieste è Donato Monopoli, segretario della Fimmg (Federazione medici di medicina generale) Puglia. “La campagna vaccinale, che non è ancora partita - aggiunge Monopoli - è uno dei temi caldi, su cui la medicina generale è pronta a dare il proprio contributo. C’è una grande aspettativa da parte dei cittadini rispetto alla vaccinazione antinfluenzale quest’anno. I colleghi segnalano come ogni giorno ricevano richieste da parte dei pazienti ”.

La Fimmg rivolge poi i suoi auguri di buon lavoro a Filippo Anelli, appena riconfermato Presidente dell’Ordine dei medici di Bari. “In questi anni l’Ordine di Bari - commenta Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari grazie anche all’incarico ai vertici della Federazione nazionale del suo Presidente, ha svolto un ruolo fondamentale per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni temi cruciali per la professione medica”, aggiunge Calabrese, che concorda con il neoeletto Presidente rispetto alle priorità da portare all’attenzione della Regione.