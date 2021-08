Vaccini 'a sportello' per i giovani tra i 12 e i 18 anni nei centri di Bari e provincia: per tutto agosto dosi senza prenotazione

Vaccinazioni 'a sportello' per tutto il mese di agosto negli hub di Bari e provincia per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni: è il nuovo piano della Asl Bari sulla base delle indicazioni date ieri dalla Regione Puglia per accelerare la campagna vaccinale per i più giovani, in vista del rientro a scuola.

Il Nucleo Operativo Aziendale Vaccini ha dunque disposto, da lunedì 16 e per tutto il mese di agosto, la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, per chi deve sottoporsi alla prima dose o vuole anticipare la seconda, sempre nel rispetto dei tempi minimi previsti tra la prima e la seconda dose. "L’iniziativa - spiega la Asl in una nota - mira ad anticipare la messa in sicurezza degli studenti, in vista della riapertura delle scuole a settembre".

L’accesso per le vaccinazioni è libero per i maggiorenni, mentre i minorenni devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno solo munito di delega. Le somministrazioni saranno eseguite nelle sedi e nelle fasce orarie indicate nel calendario di agosto degli hub consultabile sul sito aziendale della ASL e sui profili social (https://rpu.gl/ldWZt). Per quanto riguarda l’hub Fiera del Levante a Bari si invitano i cittadini a recarsi nelle ore pomeridiane, dopo le 16, per facilitare i percorsi vaccinali e lo svolgimento regolare delle vaccinazioni già programmate.

La campagna vaccinale nel Barese

La Asl fornisce intanto i nuovi dati sull'andamento della campagna vaccinale sul territorio. Tra il 6 e il 12 agosto scorso, i centri vaccinali di Bari e provincia hanno eseguito più di 45mila somministrazioni, portando il computo complessivo a 1 milione e 690mila dosi di vaccino inoculate. Un volume importante grazie al quale è stata raggiunta una elevata copertura della popolazione vaccinabile, immunizzata con almeno una dose, pari all’82%, mentre quasi sette cittadini su dieci (il 69%) hanno completato il ciclo vaccinale. Cresce la copertura per le fasce d’età più giovani: il 58% dei 12-19enni ha ricevuto almeno una dose, così come il 72% dei 20-29enni e 30-39enni. Percentuali alte anche per la copertura completa, rispettivamente del 28%, 47% e 59%. Dai 40 anni in poi, le percentuali di immunizzazione sia con prima dose sia con vaccinazione completa salgono ulteriormente. L’80% della fascia d’età tra 40 e 49 anni è stata già vaccinata con la prima dose (70% ciclo completo), come l’88% dei 50-59enni (79% ciclo completo), il 93% (86% ciclo completo) dei 60-69enni, il 97% dei 70-79enni (91% ciclo completo) e il 94% degli over 80, la cui gran parte (89%) ha terminato la vaccinazione anti-Covid.