Vaccinazioni Covid nelle farmacie pugliesi, accordo quasi raggiunto: "Partenza entro il 20 giugno"

Entro il 20 giugno anche in Puglia potrebbero partire le vaccinazioni anti Covid in farmacia. Lo spiegano fonti sanitarie all'Agenzia Ansa: l'accordo tra Regione e farmacisti non è stato ancora firmato ma è in via di definizione. Conferma di intesa quasi raggiunta per le somministrazioni in farmacia anche dal presidente dell'Ordine dei farmacisti di Bari e BAT, Luigi d'Ambrosio Lettieri.

"Tra il 10 e il 20 giugno partiremo con le somministrazioni nelle farmacie - spiega - la cornice è quella dell'accordo nazionale che, ovviamente, stiamo calando nella realtà pugliese". Sono poco più di 700 in Puglia le farmacie al momento autorizzate a inoculare i vaccini anti Covid.