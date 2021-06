Vaccini, slittano le somministrazioni previste per il 23 giugno: sedute riprogrammate anche all'hub di Terlizzi

Il calendario rivisto dalla Asl Bari in attesa delle nuove forniture. Anche il PalaChicoli si aggiunge alla lista già comunicata: gli appuntamenti spostati al 28

Anche il PalaChicoli, il centro vaccinale di Terlizzi, si aggiunge alla lista degli hub di Bari e provincia in cui sono state riprogrammate le somministrazioni inizialmente previste per il 23 giugno. La Asl, infatti, ha comunicato un nuovo calendario con lo slittamento delle date, in attesa delle nuove forniture di vaccini.

Per l'hub di Terlizzi, dunque, le prenotazioni del 23 giugno, sia in fascia oraria mattutina sia pomeridiana, saranno spostate alla seduta mattutina del 28 giugno 2021.

Le variazioni, oltre che attraverso i canali di informazione e comunicazione aziendali, verranno comunicate ai cittadini interessati tramite l’invio di sms per chi in precedenza ha fornito il numero di cellulare.

(foto di repertorio)