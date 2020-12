Vaccino anti Covid in Puglia, al Policlinico pronti i frigoriferi per la conservazione delle dosi a -80 gradi

Saranno in tutto cinque i frigoriferi a -80 gradi che nel Policlinico di Bari consentiranno la conservazione delle dosi di vaccino anti Covid in arrivo in Puglia. In tutta la regione, sono stati individuati nelle scorse settimane complessivamente undici centri di stoccaggio.

L'avvio della fase 1 della campagna vaccinale è attesa a inizio gennaio, quando saranno vaccinati operatori sanitari e ospiti delle residenze sanitarie e socio-sanitarie. Nella giornata di ieri, la Regione ha chiuso la raccolta delle adesioni da parte del personale sanitario (per il quale la vaccinazione sarà su base volontaria) totalizzando, fino alla giornata di ieri, circa 37mila domande.

(foto Instagram Polibari2020)